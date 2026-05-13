Bilaspur Crime News: सार्वजनिक स्थलों पर हथियार लेकर घूमना पड़ा भारी, डेढ़ माह में 513 पर कार्रवाई, देखें थानोंवार आंकड़े

कार्रवाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो थाना सिविल लाइन क्षेत्र में धारा 151 के तहत 55, धारा 107/116 के तहत 76, आम्र्स एक्ट के 11, धारा 128 के 9 और धारा 129 के 8 मामलों में कार्रवाई की गई। थाना कोतवाली में धारा 151 के 21, धारा 107/116 के 93 तथा आम्र्स एक्ट के 2 प्रकरण दर्ज हुए। थाना तोरवा क्षेत्र में धारा 151 के 11, आम्र्स एक्ट के 3 और चाकूबाजी के 2 मामलों में कार्रवाई की गई। थाना सरकंडा में धारा 151 के 55, धारा 107/116 के 130 और आम्र्स एक्ट के 15 मामलों में कार्रवाई हुई। इसके अलावा थाना कोनी, चकरभाठा और सिरगिट्टी क्षेत्रों में भी प्रतिबंधात्मक धाराओं एवं आम्र्स एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई जारी रही।