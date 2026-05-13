Fake Everest Masala Seized: बिलासपुर में 50 हजार का संदिग्ध ‘एवरेस्ट मीट मसाला’ जब्त, सप्लाई नेटवर्क खंगाल रहा खाद्य विभाग

जानकारी के अनुसार, 12 मई को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने व्यापार विहार स्थित श्री मारुति गुड्स गैरेज में जांच की। इस दौरान एवरेस्ट मसाला कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा पुष्टि के आधार कार्रवाई करते हुए वहां रखे ‘एवरेस्ट मीट मसाला’ के 9 बॉक्स संदिग्ध पाए गए। जांच के दौरान मौजूद एवरेस्ट मसाला कंपनी के प्रतिनिधि ने पैकिंग और उत्पाद को देखकर प्रथमदृष्ट्या इसे संदिग्ध बताया। इसके बाद विभाग ने करीब 50 हजार रुपए कीमत का मसाला सीज कर लिया।