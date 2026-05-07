Hookah Party Raid: फार्म हाउस में देर रात चल रही थी हुक्का पार्टी, पुलिस रेड से मचा हड़कंप, 6 गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, सभी युवक डोंगरगढ़ शहर के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ कोटपा (COTPA) एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर में देर रात होने वाली अड्डेबाजी, नशाखोरी और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। साथ ही यह भी कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों और फार्म हाउसों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।