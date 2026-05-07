पद्मश्री फुलबासन का अपहरण का प्रयास करने वाले पांच गिरफ्तार, महिला समूह फंड में टेंडर दिलाने रची गई थी साजिश

फुलबासन यादव द्वारा संकेत मिलने पर पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर उन्हें सुरक्षित मुक्त कराया और सभी आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। अपहरण प्रयास की घटना के बाद फुलबासन यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके घर में दो पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। एक जवान उनके साथ और दूसरा निवास पर तैनात रहेगा।