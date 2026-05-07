Online Satta: कार में बैठकर ऑनलाइन आईपीएल सट्टेबाजी, एक भाई जेल से छूटा, दूसरा गिरफ्तार

5 मई को एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि तेलीबांधा थाना क्षेत्र स्थित 36 मॉल के पास एक चारपहिया वाहन में सवार व्यक्ति आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर) स्मृतिक राजनाला और पुलिस उपायुक्त (मध्य-क्षेत्र) उमेश प्रसाद गुप्ता ने अपने अधीनस्थ अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त और संबंधित थाना प्रभारियों को सूचना की पुष्टि कर आरोपी की तत्काल तलाश एवं वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए।