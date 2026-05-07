Raipur News: हंस ट्रेवल्स ऑफिस में मिले 3 बोरा नोट, 10-20 के 16 लाख रुपए बरामद, बंगाल से दिल्ली जा रहा था पार्सल

फिलहाल पुलिस ने इसे जब्त कर लिया है। नोटों से भरे तीनों बोरे का पार्सल कोलकाता से हंस ट्रेवल्स की बस में लोड किया गया था। बस रायपुर पहुंची। इसके बाद रायपुर से दिल्ली के लिए दूसरे बस में लोड किया जाना था। इस बीच पुलिस को भनक लग गई। पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों बोरे को जब्त कर लिया। ट्रेवल्स वाले से कोलकाता ऑफिस से पार्सल लोड करने वाले की जानकारी मंगाई गई है। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता से उदय सिंह ने पार्सल भेजा था। इसे दिल्ली के गुप्ता के पास भेजा गया था। पुलिस इसकी जांच कर रही है।