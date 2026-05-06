6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

IAS Transfer: छत्तीसगढ़ में 42 IAS और 1 IFS अधिकारियों का तबादला, कई जिलों के कलेक्टर बदले, देखिए नाम

IAS Transfer: छत्तीसगढ़ शासन में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव से लेकर कलेक्टर स्तर तक कई महत्वपूर्ण पदों पर नई तैनातियां की गई हैं..

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

May 06, 2026

IAS TRANSFER

IAS TRANSFER: 42 IAS और 1 IFS अधिकारियों का तबादला ( File Photo Patrika )

IAS Transfer List: छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेेरबदल हुआ है। प्रदेश सरकार ने एक साथ 42 IAS और 1 IFS अधिकारियों की पोस्टिंग और अतिरिक्त प्रभारों में बड़े बदलाव किए गए। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी तबादला आदेश में एसीएस रिचा शर्मा को पंचायत, और मनोज पिंगुआ को वन विभाग का प्रभार दिया गया है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, ऊर्जा विभाग के साथ-साथ चेयरमैन पॉवर कंपनी का अतिरिक्त दायित्व संभालेंगे। निहारिका बारिक को गृह विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है।

IAS Transfer: कई महत्वपूर्ण पदों पर नई तैनातियां

  • ऋचा शर्मा (1994): अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ महानिदेशक (ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान) और विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार।
  • मनोज कुमार पिंगुआ (1994): अपर मुख्य सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।
  • सुबोध कुमार सिंह (1997): प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग तथा अध्यक्ष (छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज) का अतिरिक्त प्रभार (वर्तमान कर्तव्यों के साथ)।
  • निहारिका बारिक (1997): प्रमुख सचिव, गृह एवं जेल विभाग।
  • शहला निगार (2001): प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार।
  • डॉ. रोहित यादव (2002): सचिव, वित्त विभाग के साथ जनसंपर्क विभाग और अध्यक्ष (पेंशन निराकरण समिति) का अतिरिक्त प्रभार।
  • डॉ. कमलप्रीत सिंह (2002): सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
  • परदेशी सिद्धार्थ कोमल (2003): सचिव, कृषि विकास एवं किसान कल्याण के साथ कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार।
  • रीना बाबा साहेब कंगाले (2003): सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग का अतिरिक्त प्रभार।
  • अविनाश चंपावत (2003) : सचिव उच्च शिक्षा विभाग।
  • मुकेश कुमार बंसल (2005): सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर) के साथ लोक निर्माण विभाग, विमानन विभाग, सचिव (माननीय मुख्यमंत्री) और MD (CGRIDC) का अतिरिक्त प्रभार।
  • आर. शंगीता (2005): सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग।
  • बसवराजू एस. (2007): सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग।
  • शम्मी आबिदी (2007): सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग के साथ राहत एवं पुनर्वास आयुक्त और आयुक्त (भू-अभिलेख) का अतिरिक्त प्रभार।
  • पुष्पा साहू (2012): कलेक्टर, जिला-कोरिया।
  • डॉ. संतोष कुमार देवांगन (2013): कलेक्टर, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही।
  • चंदन संजय त्रिपाठी (2016): कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज।
  • संतन देवी जांगड़े (2016): कलेक्टर, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर।
  • पद्मिनी भोई साहू (2016): कलेक्टर, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़।
  • रेना जमील (2019): कलेक्टर, जिला-सूरजपुर।
  • विश्वदीप (2019): कलेक्टर, जिला-बीजापुर।
  • संबित मिश्रा (2018): आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर तथा प्रबंध संचालक (स्मार्ट सिटी, रायपुर) का अतिरिक्त प्रभार।
  • महादेव कावरे (2008): आयुक्त, सहकारिता एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां।
  • श्याम लाल धावड़े (2008): आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर।
  • सारांश मित्तर (2010): मुख्य कार्यपालन अधिकारी (क्रेडा) तथा सचिव, ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त प्रभार।
  • पदुम सिंह एल्मा (2010): आयुक्त, आबकारी।
  • संजीव कुमार झा (2011): प्रबंध संचालक (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) का अतिरिक्त प्रभार (वर्तमान कर्तव्यों के साथ)।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 May 2026 05:49 pm

Published on:

06 May 2026 05:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / IAS Transfer: छत्तीसगढ़ में 42 IAS और 1 IFS अधिकारियों का तबादला, कई जिलों के कलेक्टर बदले, देखिए नाम

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Politics: सुशासन तिहार पर बघेल का तंज, बोले- जहां CM जाते हैं, वहीं हो जाती है घटना

भूपेश बघेल का सरकार पर हमला (photo source- Patrika)
रायपुर

IPL 2026: रायपुर पहुंची मुंबई इंडियंस, एयरपोर्ट पर हार्दिक-रोहित को देखने उमड़े फैंस

रायपुर पहुंची मुंबई इंडियंस (photo source- Patrika)
रायपुर

ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश, ‘तीन पैनल 777’ चलाने वाले नमन जग्गी, आयुष जैन गिरफ्तार

ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार (photo source- Patrika)
रायपुर

Crime News: रायपुर में देर रात फायरिंग, सालियों को मारी गोली, दूसरी युवती की भी मौत

Crime News: रायपुर में देर रात फायरिंग, सालियों को मारी गोली, दूसरी युवती की भी मौत
रायपुर

CG Crime: पद्मश्री फूलबासन यादव के अपहरण की बड़ी साजिश, कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

CG Crime: पद्मश्री फूलबासन यादव के अपहरण की बड़ी साजिश, कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.