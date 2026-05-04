CG News: सपना देखो, लक्ष्य बनाओ और मेहनत करो, मेधावी विद्यार्थियों को CM साय का संदेश(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। सर्किट हाउस, बलरामपुर में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए सफलता का मूल मंत्र साझा किया।
कार्यक्रम में जिले के टॉप प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्रों से सीधे संवाद कर उनके भविष्य के लक्ष्यों के बारे में भी जाना।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि केवल सपना देखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे लक्ष्य में बदलकर निरंतर प्रयास करना ही सफलता की असली कुंजी है। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।
संवाद के दौरान अधिकांश विद्यार्थियों ने डॉक्टर और इंजीनियर बनने की इच्छा जताई, जबकि कुछ छात्रों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और न्यायिक सेवा में जाने का लक्ष्य रखा। मुख्यमंत्री ने सभी के सपनों की सराहना करते हुए उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने का संदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
CM साय ने विद्यार्थियों की सफलता के लिए उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि बच्चों की उपलब्धियों के पीछे परिवार और गुरुओं का मार्गदर्शन, सहयोग और त्याग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
समारोह में कक्षा 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों में प्रतिभा गुप्ता, स्नेहा कुशवाहा, सोनू, श्री कृष्णा, प्रिया लता कश्यप और अजय गुप्ता को सम्मानित किया गया। वहीं कक्षा 10वीं के टॉपर्स में आर्यन गुप्ता, आराधना पटेल, रोशनी कांशी, आलिया परवीन और आरजू परवीन शामिल रहे।
इस कार्यक्रम के जरिए मेधावी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री से मिलने और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला, जिससे उनमें आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा देखने को मिली।
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