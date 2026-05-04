CG News: सपना देखो, लक्ष्य बनाओ और मेहनत करो, मेधावी विद्यार्थियों को CM साय का संदेश

संवाद के दौरान अधिकांश विद्यार्थियों ने डॉक्टर और इंजीनियर बनने की इच्छा जताई, जबकि कुछ छात्रों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और न्यायिक सेवा में जाने का लक्ष्य रखा। मुख्यमंत्री ने सभी के सपनों की सराहना करते हुए उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने का संदेश दिया।