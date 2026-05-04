NEET UG 2026: परीक्षा देने से पहले खरीदना पड़ा नया लोअर, कोई भूल गया आधार कार्ड, 2 मिनट की देरी ने तोडा सपना

सेंटर: प्रो. जेएन पांडेय स्कूल,

छोटा पारा

समय: 11.45 बजे

रिपोर्टिंग टाइम से ही अभ्यर्थियों का प्रवेश शुरू हो गया था। निरीक्षक द्वारा सबसे पहले सेंटर का नाम जांचा जा रहा था। भीतर से एडीसीपी की गाड़ी निकल रही थी। किसी से पेन तो किसी से हेयर बेल्ट निकलवाया जा रहा था। खुशी नाम की अभ्यर्थी की मां ने निरीक्षक से निवेदन किया कि बेटी के पांव में परेशानी है। निरीक्षक ने महिला पुलिसकर्मी से कहा कि उन्हें सेंटर तक छोड़ आएं। खुशी की मां ने बताया कि घुटने के लिगामेंट में चोट आई है। प्लास्टर लगा था, जिसे घर पर उतारकर वह परीक्षा देने आई है।