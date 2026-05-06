CG Weather News: रायपुर समेत कई जिलों में तेज आंधी-बारिश, 4 डिग्री गिरा पारा, उमस भरी गर्मी से राहत

CG Weather News: पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में मंगलवार को आंधी-तूफान के साथ कई जिलों में तेज बारिश हुई। राजधानी में भी शाम को अंधड़ के साथ पानी गिरा। दिनभर बादल छाए रहे इसलिए प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पारा 2 से 4 डिग्री तक लुढ़क गया। प्रदेशभर में अगले दो दिनों तक आंधी-तूफान के साथ बारिश होगी। वहीं बस्तर संभाग में 5 दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। एक पश्चिमी विक्षोभ व ऊपरी हवा का चक्रवात कश्मीर व उसके आसपास 3.1 किमी की ऊंचाई पर स्थित है।