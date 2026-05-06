Raipur News: रायपुर में देर रात दो सालियों को गोली मारी, एक की मौत, दूसरी गंभीर

Raipur News: रायपुर के मोवा इलाके में गोली चलने से एक युवती की मौत हो गई जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस के अनुसार, पारिवारिक विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने लाइसेंसी पिस्टल से अपनी दो सालियों पर फायरिंग कर दी। घटना में दोनों युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया,जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि आरोपी पेशे से बाउंसर है।