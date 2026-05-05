मौसम ने बदला मिजाज! छत्तीसगढ़ में आंधी-बारिश से सड़कें जलमग्न, बिजली आपूर्ति प्रभावित

Amarkantak और Gaurela-Pendra-Marwahi क्षेत्र में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जहां अमरकंटक क्षेत्र में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, वहीं पेंड्रा में तेज आंधी के कारण बिजली व्यवस्था ठप हो गई। Gaurela ओवरब्रिज के पास कई बड़े पेड़ गिर गए, जिससे यातायात और बिजली लाइनें प्रभावित हुईं। Manendragarh के Janakpur क्षेत्र में बारिश का पानी कई घरों में घुस गया। तेज आंधी के कारण मुख्य सड़क पर पीपल का पेड़ उखड़कर गिर गया, जिससे बिजली के तार टूट गए और कई क्षेत्रों में सप्लाई बाधित हो गई।