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मौसम ने बदला मिजाज! छत्तीसगढ़ में आंधी-बारिश से सड़कें जलमग्न, बिजली आपूर्ति प्रभावित

Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। NH-30 पर जलभराव, पेंड्रा में पेड़ गिरने और मनेंद्रगढ़ में घरों में पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

May 05, 2026

छत्तीसगढ़ में मौसम का कहर (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ में मौसम का कहर (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम ने अचानक करवट ली है। कई जिलों में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। जहां एक ओर गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर पेड़ गिरने, बिजली गुल होने और जलभराव जैसी समस्याएं सामने आई हैं।

कांकेर और चारामा में भारी बारिश से जलभराव

Kanker जिले के Charama क्षेत्र में मंगलवार दोपहर तेज बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के चलते NH-30 पर कई जगह पानी भर गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। इस दौरान कुछ घंटों तक बिजली आपूर्ति भी बाधित रही, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

Chhattisgarh Weather Update: अमरकंटक और पेंड्रा में मौसम का बदला मिजाज

Amarkantak और Gaurela-Pendra-Marwahi क्षेत्र में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जहां अमरकंटक क्षेत्र में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, वहीं पेंड्रा में तेज आंधी के कारण बिजली व्यवस्था ठप हो गई। Gaurela ओवरब्रिज के पास कई बड़े पेड़ गिर गए, जिससे यातायात और बिजली लाइनें प्रभावित हुईं। Manendragarh के Janakpur क्षेत्र में बारिश का पानी कई घरों में घुस गया। तेज आंधी के कारण मुख्य सड़क पर पीपल का पेड़ उखड़कर गिर गया, जिससे बिजली के तार टूट गए और कई क्षेत्रों में सप्लाई बाधित हो गई।

अगले 3 दिन और खराब रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों तक प्रदेश में मौसम अस्थिर बना रहेगा।
तेज आंधी, गरज-चमक और बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।

  • हवा की रफ्तार: 50 से 60 किमी/घंटा
  • कई इलाकों में बिजली गिरने का खतरा
  • हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना

लगातार बदलते मौसम के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

बीते 24 घंटों में:

  • Rajnandgaon: 44°C (सबसे गर्म जिला)
  • Pendra Road: 21°C (न्यूनतम तापमान)

प्रशासन की चेतावनी और सुरक्षा सलाह

प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। खासकर आंधी-बारिश के दौरान:

  • खुले स्थानों से दूर रहें
  • पेड़ों के नीचे खड़े न हों
  • बिजली के खंभों और तारों से दूरी बनाए रखें
  • जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें

Chhattisgarh Weather Update: रायपुर का मौसम पूर्वानुमान

राजधानी Raipur में बादल छाए रहने की संभावना है। गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।

  • अधिकतम तापमान: 42°C
  • न्यूनतम तापमान: 28°C
  • मौसम: आंशिक रूप से बादल, बारिश की संभावना

छत्तीसगढ़ में मौसम का यह बदलाव एक तरफ राहत लेकर आया है तो दूसरी तरफ कई जगहों पर नुकसान भी हुआ है। आने वाले दिनों में मौसम और अधिक सक्रिय रहने की संभावना है, ऐसे में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है।

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Published on:

05 May 2026 06:20 pm

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