फोन पर गंदी बातें… अज्ञात नंबर से कॉल कर महिला अधिकारी से सेक्स की मांग, आरोपी की तलाश तेज

Sexual Harassment Case: छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक सरकारी महिला अधिकारी से अश्लील हरकत का गंभीर मामला सामने आया है। अज्ञात आरोपी ने फोन कॉल के जरिए न सिर्फ आपत्तिजनक बातें कीं, बल्कि विरोध करने पर अपनी नग्न तस्वीर भी व्हाट्सएप पर भेज दी। पीड़िता की शिकायत पर टिकरापारा थाना में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।