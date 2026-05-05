CG Police Transfer: कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल! SI, ASI और हेड कांस्टेबल समेत 136 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर

CG Police Transfer: राजधानी रायपुर में पुलिस महकमे के भीतर एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। रायपुर कमिश्नरेट में व्यापक स्तर पर पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली में नई गति और संतुलन लाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला द्वारा जारी आदेश के अनुसार कुल 136 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया गया है। इस आदेश के साथ ही सभी तबादलों की विस्तृत सूची भी सार्वजनिक कर दी गई है।