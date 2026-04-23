Deputy Collector Transfer: प्रशासनिक फेरबदल! डिप्टी कलेक्टर का ट्रांसफर, सौंपी गई नई जिम्मेदारी

जारी आदेश के अनुसार, डिप्टी कलेक्टर टीकाराम देवांगन, जो वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पखांजूर के पद पर कार्यरत थे, उन्हें अब जिला कार्यालय कांकेर में पदस्थ किया गया है। वहीं उनके स्थान पर मनीष देव साहू, जो डिप्टी कलेक्टर एवं नजूल अधिकारी कांकेर के पद पर कार्यरत थे, उन्हें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पखांजूर की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बदलाव को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पखांजूर क्षेत्र संवेदनशील और रणनीतिक रूप से अहम है, जहां राजस्व और प्रशासनिक कार्यों का सुचारू संचालन बेहद जरूरी होता है।