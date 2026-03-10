Transfer List: बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर समेत 14 तहसीलदारों का ट्रांसफर

इसके अलावा प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने के लिए जयंती देवांगन को नजूल शाखा का प्रभार दिया गया है, जबकि पंकज सिंह को सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिव कुमार कंवर के मस्तूरी एसडीएम के रूप में पदभार संभालने और नजूल शाखा का काम देखने से अभिषेक दीवान को अतिरिक्त जिम्मेदारी से राहत मिलेगी। प्रशासन को उम्मीद है कि मस्तूरी और गनियारी जैसे क्षेत्रों में नए अधिकारियों की तैनाती से लंबे समय से लंबित राजस्व मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और आम लोगों को राहत मिलेगी।