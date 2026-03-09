CG Transfer News: बड़ा फेरबदल, एक साथ 14 तहसीलदार-नायब तहसीलदारों का हुआ तबादला, देखें लिस्ट

CG Transfer News: छत्तीसगढ़ में इन दिनों तबादलों का दौर लगातार जारी है। विभिन्न विभागों में प्रशासनिक कसावट और कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बिलासपुर जिले में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बड़ा फेरबदल करते हुए तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के तबादले किए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिले में कुल 14 अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं।