9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG Transfer News: बड़ा फेरबदल, एक साथ 14 तहसीलदार-नायब तहसीलदारों का हुआ तबादला, देखें लिस्ट

Transfer News: बिलासपुर जिले में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बड़ा फेरबदल करते हुए तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के तबादले किए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Mar 09, 2026

Transfer (photo-patrika)

Transfer (photo-patrika)

CG Transfer News: छत्तीसगढ़ में इन दिनों तबादलों का दौर लगातार जारी है। विभिन्न विभागों में प्रशासनिक कसावट और कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बिलासपुर जिले में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बड़ा फेरबदल करते हुए तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के तबादले किए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिले में कुल 14 अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं।

जारी आदेश के मुताबिक, गरिमा ठाकुर को अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर से तहसीलदार सीपत बनाया गया है। वहीं सोनू अग्रवाल को सीपत से तहसीलदार रतनपुर, संदीप कुमार साय को बोदरी से तहसीलदार मस्तूरी और शिल्पा भगत को रतनपुर से तहसीलदार बोदरी की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह जयंती देवांगन को मस्तूरी से तहसीलदार (नजूल) पद पर पदस्थ किया गया है।

इसके अलावा अधीक्षक भू-अभिलेख बिलासपुर में पदस्थ पंकज सिंह को सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी बिलासपुर बनाया गया है। वहीं नायब तहसीलदारों में भी कई बदलाव किए गए हैं।

देखें लिस्ट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Mar 2026 05:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Transfer News: बड़ा फेरबदल, एक साथ 14 तहसीलदार-नायब तहसीलदारों का हुआ तबादला, देखें लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG High Court: नहीं थम रहा धमकियों का सिलसिला, अब बिलासपुर हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी

CG High Court: नहीं थम रहा धमकियों का सिलसिला, अब बिलासपुर हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी
बिलासपुर

बेटियों के सामने पत्नी की बेरहमी से हत्या, पैर से गला दबाया, चेहरे पर कई वार कर सिर पटका… जानें क्या थी वजह

Crime News
बिलासपुर

CG News: खाना खाते ही बिगड़ी 40 लोगों की तबीयत, पूरे गांव में मचा हड़कंप

CG News: खाना खाते ही बिगड़ी 40 लोगों की तबीयत, पूरे गांव में मचा हड़कंप
बिलासपुर

बेटियों के सामने मां की बेरहमी से हत्या!

बेटियों के सामने मां की बेरहमी से हत्या! शराब के पैसे नहीं देने पर पति बना हैवान, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
बिलासपुर

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: विभागीय जांच में दोष सिद्ध न हो तो नहीं रोके जा सकते सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन कमेटी का आदेश किया रद्द

हाईकोर्ट (फोटो- पत्रिका)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.