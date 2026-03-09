बेटियों के सामने पत्नी की बेरहमी से हत्या, पैर से गला दबाया, चेहरे पर कई वार कर सिर पटका… जानें क्या थी वजह

रविवार दोपहर पुष्पलता काम से घर लौटी थीं। उस समय युवराज घर पर ही था। बड़ी बेटी अपनी दो साल की छोटी बहन को संभाल रही थी। इसी दौरान युवराज ने शराब पीने के लिए पत्नी से पैसे मांगे। पत्नी ने पैसे देने से मना किया तो वह गाली-गलौज करने लगा। विवाद बढऩे पर उसने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इससे बचने के लिए पुष्पलता बाथरूम की ओर भागने लगी, लेकिन आरोपी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद उसने पैर से पत्नी का गला दबा दिया और कई बार उसके चेहरे पर वार किया। गंभीर चोट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई।