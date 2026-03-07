होली पर बवाल… हंगामा शांत कराने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, कई जवान घायल, 5 आरोपी गिरफ्तार

हंगामे के दौरान महिला आरक्षक चंदा यादव के साथ धक्का-मुक्की की गई। वहीं आरक्षक मौसम साहू की वर्दी पकडक़र फाड़ दी गई और उनके साथ मारपीट की गई। आरक्षक संतोष मरकाम से भी आरोपियों ने मारपीट की गई। बीच-बचाव करने पहुंचे थाना प्रभारी अवनीश पासवान के साथ भी खींचतान की गई, जिससे उनके बाएं हाथ की कलाई में चोट लग गई। घटना में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर थाने से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस बल को देखते ही वहां मौजूद कई लोग भाग निकले। पुलिस टीम किसी तरह कार चालक को पकड़ कर थाने ले आई।