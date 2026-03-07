साली को रंग नहीं लगाने देने पर बौखलाया जीजा, घर आकर किया बड़ा कांड, थाने में शिकायत दर्ज

घर पहुंचने के बाद उसने ससुराल में सम्मान नहीं मिलने की बात कहते हुए अपनी पत्नी से झगड़ा किया और उसके साथ मारपीट कर दी। महिला ने किसी तरह खुद को बचाया, लेकिन गुरुवार को फिर से विवाद होने पर आरोपी ने दोबारा मारपीट करते हुए उसे घर से निकालने की कोशिश की। घटना के बाद पीड़िता ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।