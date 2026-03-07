CG News: होली के रंग पड़े भारी! दो दिन में सिम्स पहुंचे 652 मरीज, केमिकल रंगों से बढ़ी परेशानी…

डॉक्टरों के अनुसार होली में केमिकल युक्त रंगों के इस्तेमाल से इस तरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे रंग त्वचा पर एलर्जी, खुजली और जलन का कारण बनते हैं। वहीं आंखों में चले जाने पर संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि होली के दौरान प्राकृतिक और सुरक्षित रंगों का उपयोग करें और आंखों व त्वचा की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें।