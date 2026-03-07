खामनेई की मौत पर फेसबुक पोस्ट और मिठाई बांटने का आरोप, हिंदूवादी नेता सहित अन्य पर FIR

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ईरान के शीर्ष धार्मिक नेता अयातुल्ला खामनेई की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और मिठाई बांटने के आरोप में पुलिस ने हिंदूवादी नेता ठाकुर राम सिंह सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई सरकंडा थाना क्षेत्र में प्रार्थी जाकिर अली की शिकायत पर की गई है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।