2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Fraud News: फर्जी कंपनी बनाकर 15 लाख की ठगी, 9 साल बाद रीवा से दबोचा गया मास्टरमाइंड, ऐसे फंसाता था लोगों को

Fraud News: फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को पैसे दोगुना करने का लालच देकर करीब 15 लाख रुपए की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने 9 साल बाद गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

May 02, 2026

ठगी (फोटो सोर्स- Freepik)

ठगी (फोटो सोर्स- Freepik)

Fraud News: ‘पैसा दोगुना’ करने के नाम पर ठगी करने वाले शातिर आरोपी को आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा। करीब 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर वर्षों से फरार चल रहे कंपनी डायरेक्टर को मध्यप्रदेश के रीवा से गिरफ्तार किया गया है।

बिलासपुर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज एक पुराने धोखाधड़ी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ‘रीगल भवन एंड इफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड’ नामक कंपनी के डायरेक्टर पंकज कुमार वर्मा को रीवा (मध्यप्रदेश) से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर गांव के भोले-भाले लोगों को पैसा दोगुना करने का लालच देकर करीब 15 लाख रुपए ठगने का आरोप है।

लोगों को निवेश के नाम पर झांसा दिया

पुलिस के मुताबिक, प्रार्थी फेकुराम चतुर्वेदी ने 18 मार्च 2025 को थाना सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2013 से 2016 के बीच आरोपी पंकज वर्मा ने ग्राम करवा और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को निवेश के नाम पर झांसा दिया। आरोपी द्वारा एकत्र की गई रकम को करबला रोड स्थित कार्यालय में जमा कराया जाता था। शुरुआत में भरोसा जीतने के लिए बड़े-बड़े वादे किए गए, लेकिन जैसे ही लाखों रुपए जमा हो गए, आरोपी अचानक ऑफिस बंद कर फरार हो गया।

फरार की लगातार चल रही थी तलाश

मामले में थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 159/2025 के तहत धारा 420 और 34 भादवि के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) पंकज कुमार पटेल और नगर पुलिस अधीक्षक गगन कुमार के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की गई।

तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र के ग्राम टिकिया में दबिश दी और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

इससे संबंधित खबरें पढ़े

दुल्हन बनाकर ठगी! मैरिज ब्यूरो के नाम पर लाखों की वसूली, ऐसे फंसाए जाते थे ग्राहक- शादी के नाम पर ठगी करने वाले एक संगठित नेटवर्क का बिलासपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। "मैरिज ब्यूरो" की आड़ में चल रहे इस गिरोह द्वारा लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर लाखों रुपए ठगे जा रहे थे। फर्जी बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और कॉल सेंटर के माध्यम से संचालित इस रैकेट पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और नकदी बरामद की है… पूरी खबर पढ़े

ये भी पढ़ें

Bilaspur Thagi News: दुल्हन बनाकर ठगी! मैरिज ब्यूरो के नाम पर लाखों की वसूली, ऐसे फंसाए जाते थे ग्राहक
बिलासपुर
फर्जी ‘दुल्हन’ के नाम पर ठगी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 May 2026 02:11 pm

Published on:

02 May 2026 02:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Fraud News: फर्जी कंपनी बनाकर 15 लाख की ठगी, 9 साल बाद रीवा से दबोचा गया मास्टरमाइंड, ऐसे फंसाता था लोगों को

पत्रिका लाइव अपडेट

CSK vs MI Playing 11 Live Update: मुंबई के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगी चेन्नई की पिच, तेज गर्मी और उमस के चलते खिलाड़ी होंगे चोटिल

IPL 2026
क्रिकेट

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Cricket Betting: बिलासपुर में सट्टे का ‘रिमोट कंट्रोल’, दूसरे राज्यों में बैठे खाईवाल चला रहे पूरा नेटवर्क, गिरफ्तारी के बाद सामने आए बड़े नाम

क्रिकेट सट्टे का खेल (photo-patrika)
बिलासपुर

गोल्ड लोन में बड़ा फर्जीवाड़ा! असली सोने की जगह नकली गहने, ICICI बैंक में 1.38 करोड़ की हेराफेरी से मचा हड़कंप

गोल्ड लोन में बड़ा फर्जीवाड़ा! असली सोने की जगह नकली गहने, ICICI बैंक में 1.38 करोड़ की हेराफेरी से मचा हड़कंप(photo-patrika)
बिलासपुर

प्रमोशन विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सहायक प्राध्यापक को नजरअंदाज कर जूनियर को प्रोफेसर बनाया, रिव्यू के निर्देश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Photo Patrika)
बिलासपुर

IPL Betting Racket Bust: IPL और लूडो पर सट्टे का बड़ा खेल बेनकाब, सरगना सहित 7 आरोपी गिरफ्तार, 2 करोड़ से ज्यादा लेनदेन उजागर

आईपीएल और लूडो सट्टा रैकेट का भंडाफोड़ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

‘आप डिजिटल अरेस्ट में हैं’, मुंबई पुलिस बन ठगों ने बुजुर्ग महिला से 4 किस्तों में उड़ाए 1.04 करोड़ रुपए, 7 दिन तक डराया

डिजिटल अरेस्ट (photo-patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.