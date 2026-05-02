Fraud News: फर्जी कंपनी बनाकर 15 लाख की ठगी, 9 साल बाद रीवा से दबोचा गया मास्टरमाइंड, ऐसे फंसाता था लोगों को

पुलिस के मुताबिक, प्रार्थी फेकुराम चतुर्वेदी ने 18 मार्च 2025 को थाना सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2013 से 2016 के बीच आरोपी पंकज वर्मा ने ग्राम करवा और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को निवेश के नाम पर झांसा दिया। आरोपी द्वारा एकत्र की गई रकम को करबला रोड स्थित कार्यालय में जमा कराया जाता था। शुरुआत में भरोसा जीतने के लिए बड़े-बड़े वादे किए गए, लेकिन जैसे ही लाखों रुपए जमा हो गए, आरोपी अचानक ऑफिस बंद कर फरार हो गया।