Cricket Betting: बिलासपुर में सट्टे का ‘रिमोट कंट्रोल’, दूसरे राज्यों में बैठे खाईवाल चला रहे पूरा नेटवर्क, गिरफ्तारी के बाद सामने आए बड़े नाम

क्रिकेट सट्टे का खेल (photo-patrika)
Cricket Betting: बिलासपुर में क्रिकेट सट्टे का खेल अब स्थानीय नहीं, बल्कि अंतरराज्यीय नेटवर्क का रूप ले चुका है। अब तक के पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि बड़े खाईवाल दूसरे राज्यों में बैठकर बिलासपुर और आसपास के इलाकों में ऑनलाइन सट्टा संचालित करा रहे हैं।
हाल ही में पकड़े गए छोटे व बड़े सटोरियों से पूछताछ के बाद कई बड़े नाम सामने आए हैं, जिनमें नितिन हर्जपाल, राजा अरोरा, राज चेतानी, सागर चेतवानी, रोहित पंजवानी, अज्जू भक्तानी समेत अन्य प्रमुख नाम हैं। पुलिस के अनुसार ये सभी लंबे समय से फरार हैं और अलग-अलग राज्यों में छिपकर पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहे हैं।
जांच में सामने आया है कि ये खाईवाल सीधे सामने नहीं आते, बल्कि कमीशन पर स्थानीय युवकों और एजेंट्स को जोडक़र सट्टा खिलवाते हैं। हर बॉल, रन और मैच पर ऑनलाइन दांव लगवाया जाता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सिरगिट्टी केस में नितिन हर्जपाल का नाम सामने आया है, जिस पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित है। वहीं कोतवाली क्षेत्र के मामले में राजा अरोरा की भूमिका अहम बताई जा रही है। सिविल लाइन में हालिया कार्रवाई में राज चेतानी और रोहित पंजवानी के नाम भी उजागर हुए हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले भी पुलिस ने शहर में कई ऑनलाइन क्रिकेट सटोरियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन हर बार छोटे एजेंट्स के पकड़े जाने के बाद बड़े खाईवाल बच निकलते हैं और नए लोगों के जरिए नेटवर्क फिर खड़ा कर लेते हैं।
पुलिस अब इन बड़े खाईवालों की पूरी हिस्ट्री खंगाल रही है। नितिन हर्जपाल, राज चेतानी, सागर चेतवानी, रोहित पंजवानी और अज्जू भगतानी समेत कई नामों की सूची तैयार की जा रही है। इनके ठिकानों, रिश्तेदारों के घरों और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। साथ ही, कई आरोपियों पर इनाम घोषित कर उनकी तलाश तेज कर दी गई है।
पुलिस अब इन बड़े खाईवालों की हिस्ट्रीशीट खोलने की तैयारी में है, ताकि भविष्य में उनके बिलासपुर आने पर सीधे सख्त कार्रवाई की जा सके। कुछ का नाम जोड़ा भी जा चुका है। बिलासपुर पुलिस लगातार क्रिकेट सट्टा के अवैध कारोबार पर कार्रवाई कर रही है।
सूत्रों के मुताबिक, आरोपी लगातार लोकेशन बदलकर पुलिस को चकमा दे रहे हैं। ऐसे में अब बिलासपुर पुलिस की टीमें दूसरे राज्यों में जाकर दबिश दे सकती हैं। यह नेटवर्क सिर्फ बिलासपुर तक सीमित नहीं, बल्कि कई राज्यों में फैला हुआ है, जहां से सट्टे का पूरा सिस्टम ऑपरेट हो रहा है।
निमितेश सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, सट्टे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालिया मामलों में कुछ बड़े खाईवालों के नाम सामने आए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। उनके नेटवर्क को तोडऩे के लिए तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर अन्य राज्यों में भी टीम भेजी जाएगी। किसी भी हालत में सट्टे के इस नेटवर्क को पनपने नहीं दिया जाएगा।
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