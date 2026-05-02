Cricket Betting: बिलासपुर में सट्टे का ‘रिमोट कंट्रोल’, दूसरे राज्यों में बैठे खाईवाल चला रहे पूरा नेटवर्क, गिरफ्तारी के बाद सामने आए बड़े नाम

जांच में सामने आया है कि ये खाईवाल सीधे सामने नहीं आते, बल्कि कमीशन पर स्थानीय युवकों और एजेंट्स को जोडक़र सट्टा खिलवाते हैं। हर बॉल, रन और मैच पर ऑनलाइन दांव लगवाया जाता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सिरगिट्टी केस में नितिन हर्जपाल का नाम सामने आया है, जिस पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित है। वहीं कोतवाली क्षेत्र के मामले में राजा अरोरा की भूमिका अहम बताई जा रही है। सिविल लाइन में हालिया कार्रवाई में राज चेतानी और रोहित पंजवानी के नाम भी उजागर हुए हैं।