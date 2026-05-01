CG Theft News: AC मिस्त्री निकला ‘सीरियल चोर’, 30 लाख जुए में हारकर बना अपराधी, 1000 CCTV फुटेज से हुआ खुलासा

सूरज की कहानी चौंकाने वाली है। बिलासपुर के मंगला क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर वह एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग का काम करता था। इसी बहाने वह कॉलोनियों में घूम-घूमकर घरों की रेकी करता और यह तय करता कि कौन सा मकान कब खाली रहता है। रात होते ही वह अपना असली रूप धारण करता। टोपी, मास्क और अलग-अलग बाइक के साथ। वारदात से पहले वह सीसीटीवी कैमरों और भागने के रास्तों का बारीकी से अध्ययन करता। फिर अंधेरी गलियों से घर में घुसकर ताले तोड़ता, चोरी करता और घर के अंदर ही कपड़े बदलकर पहचान मिटा देता।