IPL Betting Racket Bust: IPL और लूडो पर सट्टे का बड़ा खेल बेनकाब, सरगना सहित 7 आरोपी गिरफ्तार, 2 करोड़ से ज्यादा लेनदेन उजागर

गिरफ्तार आरोपियों में बिलासपुर और मध्यप्रदेश के सागर, बालाघाट और कटनी जिलों के निवासी शामिल हैं, जो मिलकर संगठित तरीके से इस अवैध कारोबार को चला रहे थे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 112 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।