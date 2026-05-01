IPL Betting Racket Bust: IPL और लूडो पर सट्टे का बड़ा खेल बेनकाब, सरगना सहित 7 आरोपी गिरफ्तार, 2 करोड़ से ज्यादा लेनदेन उजागर

आईपीएल और लूडो सट्टा रैकेट का भंडाफोड़ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
IPL Betting Racket Bust: पुलिस ने बीट सिस्टम और तकनीकी निगरानी के दम पर ऑनलाइन सट्टे के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। लूडो ऐप और आईपीएल मैचों पर दांव लगवाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह को सकरी इलाके से गिरफ्तार किया गया, जहां से करोड़ों के सट्टे के लेनदेन के सबूत मिले हैं।
बिलासपुर जिले के सकरी थाना पुलिस ने एसीसीयू टीम की मदद से ओम स्पेस कॉलोनी में दबिश देकर ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में गिरोह के सरगना समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है।
पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी राहुल छाबड़ा पहले भी सट्टे के मामलों में संलिप्त रह चुका है और इस बार वह अन्य राज्यों के संपर्क में रहकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टा संचालित कर रहा था। गिरोह लूडो गेम और आईपीएल क्रिकेट मैचों पर दांव लगवाता था।
पुलिस अब आरोपियों के बैंक खातों और डिजिटल ट्रांजेक्शन की जांच कर रही है, ताकि अन्य राज्यों में फैले नेटवर्क और जुड़े लोगों की पहचान की जा सके।
कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 21 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, 16 एटीएम कार्ड, 8 बैंक पासबुक और एक कार (एमपी 18 जेडबी 8565) जब्त की गई है। जब्त मोबाइल और डिजिटल डिवाइस के विश्लेषण में 2 करोड़ रुपए से अधिक के सट्टे के लेनदेन के सबूत मिले हैं।
गिरफ्तार आरोपियों में बिलासपुर और मध्यप्रदेश के सागर, बालाघाट और कटनी जिलों के निवासी शामिल हैं, जो मिलकर संगठित तरीके से इस अवैध कारोबार को चला रहे थे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 112 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
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