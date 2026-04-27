हजार रुपए में एंट्री, अंदर नशा-अश्लीलता: राजधानी में बढ़ रहा ‘स्ट्रेंजर पार्टियों’ का जाल, नेताओं-अफसरों के बच्चे भी शामिल!

स्ट्रेंजर मीटअप पार्टी राजेंद्र नगर इलाके के नुक्कड़ कैफे में होने वाली थी। पिछले कई दिनों से इंस्टाग्राम में इसका प्रचार किया जा रहा था। इसमें एक वीडियो डाला गया था, जिसमें युवक-युवतियां डांस करते हुए नजर आ रहे थे। इसमें शराब, हुक्का परोसा गया था। बताया जाता है कि पंजाब की इवेंट कंपनी पहले भी रायपुर में इस तरह का आयोजन करवा चुकी है। एंट्री फीस 1 हजार रुपए तय की गई थी। सोशल मीडिया में पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल ने इस पर आपत्ति जताते हुए पार्टी रद्द करने की मांग की थी।