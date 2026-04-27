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CG Suicide Case: पूर्व मंत्री के बेटे की संदिग्ध मौत, हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस

CG Suicide Case: रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र में पूर्व मंत्री के बेटे ने कथित रूप से पारिवारिक तनाव के चलते आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Apr 27, 2026

पूर्व मंत्री के बेटे ने किया सुसाइड (photo source- Patrika)

पूर्व मंत्री के बेटे ने किया सुसाइड (photo source- Patrika)

CG Suicide Case: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र से एक दुखद और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने कथित रूप से पारिवारिक तनाव के चलते आत्महत्या कर ली। इस घटना ने इलाके में शोक और चर्चा दोनों का माहौल बना दिया है।

CG Suicide Case: घर के अंदर मिला शव, परिवार ने दी सूचना

जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान 45 वर्षीय जय साहू के रूप में हुई है, जो पूर्व राज्य मंत्री धनीराम साहू (मध्य प्रदेश शासन) के बेटे बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना सबसे पहले उनके बड़े भाई भागवत साहू ने पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि जय साहू ने खुद को घर में बंद कर लिया है और दरवाजा नहीं खोल रहे।

सूचना मिलते ही पंडरी थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा खुलवाया। अंदर हाल में जय साहू का शव मिला, जिससे पूरे परिवार में मातम पसर गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह घटना रात करीब 9 बजे के आसपास की बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

पारिवारिक विवाद की बात सामने आई

परिजनों के अनुसार, जय साहू पिछले कुछ समय से पारिवारिक तनाव में थे। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी लगभग दो हफ्ते पहले घर छोड़कर चली गई थी। इस घटना के बाद से वह काफी परेशान और मानसिक रूप से तनाव में थे। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि उनकी पत्नी का संपर्क एक मकान ठेकेदार से हो गया था, जो उनके घर के निर्माण कार्य से जुड़ा था। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

संपत्ति विवाद की भी चर्चा

परिवार के लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि जय साहू के नाम की जमीन को उनकी पत्नी ने कथित तौर पर बेच दिया और राशि अपने पास रख ली। यह रकम करीब 1 करोड़ 36 लाख रुपए बताई जा रही है।हालांकि, इस मामले में भी अभी तक कोई आधिकारिक दस्तावेज या पुष्टि सामने नहीं आई है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि अभी यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

CG Suicide Case: संवेदनशील मामला, अफवाहों से बचने की अपील

यह मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि के किसी भी तरह की अफवाह या जानकारी साझा न करें। बता दें यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि पारिवारिक और मानसिक तनाव किस तरह गंभीर परिणाम ले सकता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से तनाव में है, तो समय रहते उसे भावनात्मक और सामाजिक समर्थन मिलना बेहद जरूरी है।

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Published on:

27 Apr 2026 11:43 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Suicide Case: पूर्व मंत्री के बेटे की संदिग्ध मौत, हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस

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