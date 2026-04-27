CG Suicide Case: पूर्व मंत्री के बेटे की संदिग्ध मौत, हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस

परिवार के लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि जय साहू के नाम की जमीन को उनकी पत्नी ने कथित तौर पर बेच दिया और राशि अपने पास रख ली। यह रकम करीब 1 करोड़ 36 लाख रुपए बताई जा रही है।हालांकि, इस मामले में भी अभी तक कोई आधिकारिक दस्तावेज या पुष्टि सामने नहीं आई है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि अभी यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।