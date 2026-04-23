Teacher Suicide: सुसाइड नोट ने खोले राज, मानसिक दबाव से तंग आकर शिक्षक ने उठाया कदम, इलाके में आक्रोश

Teacher Suicide: बीजापुर जिले के पालनार क्षेत्र में एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां वरिष्ठ शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक राजू पुजारी (42) ने कथित रूप से अधिकारियों के दबाव से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। जांच के दौरान मृतक की जेब से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें मानसिक प्रताडऩा और दबाव का उल्लेख किया गया है।