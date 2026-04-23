Rabid Dog Attack: तखतपुर में ‘पागल कुत्तों’ का आतंक, 16 लोगों को काटा… अब तक पकड़ से बाहर

Rabid Dog Attack: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तखतपुर गुरुवार सुबह तखतपुर क्षेत्र में संदिग्ध रूप से पागल कुत्तों ने आतंक मचा दिया। नगर क्षेत्र के साथ-साथ आसपास के गांव भथरी और पचबहरा में भी लोगों पर हमले की घटनाएं सामने आईं। अचानक हुए इन हमलों से इलाके में भय का माहौल है और लोग घरों से निकलने में सतर्कता बरत रहे हैं।