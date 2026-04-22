22 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG Weather Update: भीषण गर्मी का कहर, बिलासपुर में पारा 43 के पार, अगले 4 दिन हीटवेव का अलर्ट

Weather Alert: बिलासपुर प्रदेश का सबसे गर्म जिला बन गया है, जहां तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 4 दिनों तक हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है...

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Apr 22, 2026

भीषण गर्मी का टॉर्चर (Photo Source- Patrika)

भीषण गर्मी का टॉर्चर (Photo Source- Patrika)

CG Weather Update: बिलासपुर जिले में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को प्रदेश में बिलासपुर जिला सर्वाधिक गर्मी वाला जिला रहा। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य के करीब है।

दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में 1-2 डिग्री तक गिरावट संभव है, लेकिन इसके बाद फिर से 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। खासकर मध्य छत्तीसगढ़, जिसमें बिलासपुर भी शामिल है, वहां 22 अप्रैल से अगले चार दिनों तक हीट वेव की स्थिति बनने की संभावना जताई गई है।

डॉक्टरों की एडवाइजरी: बच्चों-बुजुर्गों और यात्रियों को विशेष सतर्कता की सलाह

शहर का तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक के अग्रवाल ने बताया कि अत्यधिक गर्मी से डिहाइड्रेशन, हीट क्रैम्प्स, हीट एक्सॉशन और हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। हीट स्ट्रोक में शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। डॉ. शिखा अग्रवाल के अनुसार 32 डिग्री से ऊपर तापमान में विशेष सावधानी जरूरी होती है, जबकि 40 डिग्री के बाद खतरा काफी बढ़ जाता है।

ये सबसे ज्यादा जोखिम में

छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, मजदूर-किसान और पहले से बीमार लोग सबसे अधिक जोखिम में हैं। मोटापे से ग्रस्त लोगों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।

बचाव के आसान उपाय

डॉक्टरों ने सलाह दी है कि दिनभर पर्याप्त पानी पिए। नमक-शक्कर का घोल लें और हल्के सूती कपड़े पहनें। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से बचें तथा सिर को ढककर रखें। तरबूज और खीरा जैसे पानी वाले फल फायदेमंद हैं।

छात्रों, बुजुर्गों व यात्रियों के लिए खास सलाह

विशेषज्ञों ने छात्रों को पानी साथ रखने, बुजुर्गों को ठंडी जगह पर रहने और यात्रियों को सफर के दौरान नियमित हाइड्रेशन बनाए रखने की सलाह दी है।

लक्षण दिखें तो तुरंत इलाज

तेज बुखार, चक्कर, उल्टी, बेहोशी या पसीना बंद होना जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें। हल्की स्थिति में ठंडी जगह पर आराम और पानी देना लाभकारी है, जबकि गंभीर स्थिति में तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी है।

इससे संबंधित खबरें पढ़े

सरगुजा में हीट वेव का अलर्ट, झुलसा रही गर्मी, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी- जिले में लगातार बढ़ते तापमान और आगामी दिनों में संभावित हीट वेव (लू) (Heat wave alert) को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आम नागरिकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि अप्रैल और मई के दौरान तापमान में तेजी से वृद्धि के साथ लू का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकती है…पूरी खबर पढ़े

ये भी पढ़ें

Surguja temperature: सरगुजा में सूर्यदेव का पारा हुआ हाई, तापमान 41 डिग्री पार, मौसम वैज्ञानिक बोले- और बढ़ेगा तापमान
अंबिकापुर
Surguja temperature

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Apr 2026 02:22 pm

Published on:

22 Apr 2026 02:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Weather Update: भीषण गर्मी का कहर, बिलासपुर में पारा 43 के पार, अगले 4 दिन हीटवेव का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Board Result 2026: मई के पहले सप्ताह में आ सकता है 10वीं-12वीं का रिजल्ट, देखें पिछले साल कैसा रहा प्रदर्शन

10वीं-12वीं रिजल्ट डेट (photo- AI)
बिलासपुर

CG High Court: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सास की देखभाल नहीं करने पर जाएगी बहू की नौकरी

CG High Court: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सास की देखभाल नहीं करने पर जाएगी बहू की नौकरी
बिलासपुर

Sushasan Tihar: 1 मई से शुरू होगा 40 दिवसीय सुशासन तिहार, इन प्रकरणों पर रहेगा फोकस, कलेक्टर के सख्त निर्देश

Chhattisgarh news, chhattisgarh cm vishnudeo sai
बिलासपुर

ड्यूटी से बचने अधिकारी-कर्मचारी के अजीबोगरीब बहाने, किसी ने बीमारी का सहारा लिया, तो किसी ने गढ़ी अनोखी कहानी

जनगणना 2027 (photo-patrika)
बिलासपुर

Bilaspur to Delhi flight: बिलासपुर से दिल्ली अब सीधी उड़ान, 3 मई से शुरू होगी नई हवाई सेवा

बिलासपुर से दिल्ली अब और करीब (photo source- Patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.