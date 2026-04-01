20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Heat wave alert: सरगुजा में हीट वेव का अलर्ट, झुलसा रही गर्मी, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

Heat wave alert: स्वास्थ्य विभाग ने कहा- दोपहर 12 से 3 बजे तक बाहर निकलने से बचें, पानी व तरल पदार्थ का सेवन बढ़ाने की सलाह

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Apr 20, 2026

Heat wave alert

Ambikapur view in summer season (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. जिले में लगातार बढ़ते तापमान और आगामी दिनों में संभावित हीट वेव (लू) (Heat wave alert) को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आम नागरिकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि अप्रैल और मई के दौरान तापमान में तेजी से वृद्धि के साथ लू का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकती है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रेम सिंह मार्को ने नागरिकों को सलाह दी है कि अनावश्यक रूप से तेज धूप में बाहर न निकलें, खासकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच। यदि जरूरी कार्य से बाहर जाना पड़े तो सिर को कपड़े, टोपी या छाते से ढककर (Heat wave alert) ही निकलें।

स्वास्थ्य विभाग ने शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और ओआरएस, नींबू पानी, छाछ, लस्सी जैसे तरल पदार्थों का नियमित सेवन करने की सलाह दी है। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहनना भी गर्मी से बचाव (Heat wave alert) में सहायक बताया गया है। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत बताई गई है।

लू के लक्षण और खतरा

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, जब शरीर का तापमान (Heat wave alert) असामान्य रूप से बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता, तब व्यक्ति लू की चपेट में आ सकता है। लू लगना एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसके प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार (40 डिग्री या अधिक), गर्म और लाल त्वचा, पसीना कम या बंद होना, सिरदर्द, चक्कर, उलझन, तेज नाड़ी, कमजोरी, उल्टी आदि शामिल हैं। गंभीर स्थिति में व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है।

Heat wave alert: प्राथमिक उपचार क्या करें

यदि किसी व्यक्ति को लू (Heat wave alert) लगने की आशंका हो, तो उसे तुरंत छायादार या ठंडी जगह पर ले जाएं। गर्दन, बगल, माथे और पीठ पर ठंडे पानी की पट्टी रखें, पंखा या हवा की व्यवस्था करें। यदि व्यक्ति होश में हो तो उसे पानी या ओआरएस दें। गंभीर स्थिति में तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि जिले के सभी शासकीय अस्पतालों में लू से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दवाएं और सुविधाएं उपलब्ध हैं।

गर्मी में सिरदर्द की समस्या भी बढ़ी

विभाग ने बताया कि इन दिनों हीट हेडेक यानी गर्मी से होने वाला सिरदर्द (Heat wave alert) भी आम हो गया है। डिहाइड्रेशन, तेज धूप, अधिक पसीना, नींद की कमी और ज्यादा कैफीन सेवन इसके प्रमुख कारण हैं। माइग्रेन के मरीजों में यह समस्या और बढ़ सकती है।

शहर का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री

पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण आसमान में बादल के भी है। इसके बावजूद भी भीषण गर्मी से राहत नहीं है। बादलों की सक्रियता के बावजूद भी तापमान (Heat wave alert) में विशेष गिरावट नहीं आई है। सोमवार का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री किया गया है, जो सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक है।

ये भी पढ़ें

Huge road accident: सडक़ हादसे में 3 युवकों की मौत, 10 घायल, बारातियों से भरी स्कॉर्पियो पलटी तो 2 कारों में हुई भिड़ंत
कोरीया
Huge road accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Apr 2026 08:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Heat wave alert: सरगुजा में हीट वेव का अलर्ट, झुलसा रही गर्मी, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Surguja temperature: सरगुजा में सूर्यदेव का पारा हुआ हाई, तापमान 41 डिग्री पार, मौसम वैज्ञानिक बोले- और बढ़ेगा तापमान

Surguja temperature
अंबिकापुर

Drug smuggling: 1704 नग नशीले कैप्सूल और 100 इंजेक्शन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, सप्लायर हत्या के मामले में था फरार

Drug smuggling
अंबिकापुर

Unique marriage: Video: मैनपाट में अनोखी शादी: दुल्हन लेकर पहुंची बारात, विदाई कराकर ले जाने लगी तो फूट-फूटकर रोया दूल्हा

Unique marriage
अंबिकापुर

भाषा के आधार पर भेदभाव! प्राइवेट स्कूल पर 1 लाख का जुर्माना, निजी स्कूल पर बड़ी कार्रवाई

भाषा के आधार पर भेदभाव! प्राइवेट स्कूल पर 1 लाख का जुर्माना, निजी स्कूल पर बड़ी कार्रवाई(photo-patrika)
अंबिकापुर

Car accident: नेशनल हाइवे पर ट्रक से जा भिड़ीं 2 कार, दोनों के उड़ गए परखच्चे, हादसे में 7 घायलों में 6 की हालत गंभीर

Car accident
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.