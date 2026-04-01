Heat wave alert: सरगुजा में हीट वेव का अलर्ट, झुलसा रही गर्मी, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

यदि किसी व्यक्ति को लू (Heat wave alert) लगने की आशंका हो, तो उसे तुरंत छायादार या ठंडी जगह पर ले जाएं। गर्दन, बगल, माथे और पीठ पर ठंडे पानी की पट्टी रखें, पंखा या हवा की व्यवस्था करें। यदि व्यक्ति होश में हो तो उसे पानी या ओआरएस दें। गंभीर स्थिति में तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि जिले के सभी शासकीय अस्पतालों में लू से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दवाएं और सुविधाएं उपलब्ध हैं।