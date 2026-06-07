World Bicycle Day: अंबिकापुर में निकली ‘संडे ऑन साइकिल’ रैली, कहा- साइकिलिंग को बनाए नियमित जीवन का हिस्सा

अंबिकापुर। विश्व साइकिल दिवस (World Bicycle Day) के अवसर पर जिला प्रशासन एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को अंबिकापुर शहर (Ambikapur city) में संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य जागरूकता एवं फिट जीवनशैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस रैली में स्कूली विद्यार्थियों, खिलाडिय़ों, अधिकारियों-कर्मचारियों तथा आम नागरिकों सहित लगभग 300 साइकिलिस्टों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान साइकिलिस्टों ने कहा कि साइकिलिंग और खेलकूद को जीवन का नियमित हिस्सा बनाएं। इससे जहां स्वास्थ्य (Health) अच्छा रहता है, वहीं ब्रेन हमेशा एक्टिव मोड में रहता है। साइकिल रैली शहर के मुख्य चौक-चौराहों से होकर गुजरी और घड़ी चौक पर आकर समाप्त हुई।