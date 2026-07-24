Ambikapur Crime: शिक्षिका गई थी स्कूल, लौटी तो दरवाजा था टूटा और आलमारी खुली, ज्वेलरी समेत लाखों के सामान थे गायब

अंबिकापुर. शहर में इन दिनों नाबालिग चोर सूने मकानों को निशाना (Theft in Ambikapur) बना रहे हैं और चोरी कर सामान को कबाड़ी के यहां बेच रहे हैं। शहर के केदारपुर पानी टंकी के पास 22 जुलाई को दिनदहाड़े 3 नाबालिगों ने प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका के सूने मकान का दरवाजा तोडक़र वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान शिक्षिका स्कूल गई थी, लौटी तो चोरों ने ज्वेलरी के अलावा कांस व पीतल के बर्तन समेत नकद पार कर दिए। चोरी के सामान को एक कबाड़ी के हाथों बेचना बताया जा रहा है। मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग और एक कबाड़ी को हिरासत में लिया है।