Land Fraud Ambikapur: सस्ते में जमीन दिला दूंगा कहकर ले लिए 2.72 लाख, फिर दे दिया धोखा, रुपए मांगने पर बोला- जान से मार दूंगा

अंबिकापुर। अपना घर बनाने का सपना देख रहे एक राजमिस्त्री को जनरल श्रेणी की जमीन दिलाने का झांसा देकर 2 लाख 72 हजार रुपए की ठगी (Land fraud news) कर ली गई। आरोपी ने अपनी पत्नी, साले व एक अन्य के साथ मिलकर पहले तो कम कीमत में जमीन दिलाने का भरोसा दिलाया, लेकिन बाद में पता चला कि जिस जमीन का सौदा कराया जा रहा था, वह अनुसूचित जनजाति वर्ग की है और उसकी रजिस्ट्री संभव नहीं है। जब उसने रुपए मांगे तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। पीडि़त की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।