Ambikapur News: पढ़ाई से बचने छिप गया 6 वर्षीय बेटा, पुलिस खोजती हुई पहुंची तो मिला पड़ोसी के घर

अंबिकापुर। पढ़ाई और परीक्षा से हर कोई डरता है। खासकर कुछ बच्चे पढऩे से इतना कतराते हैं कि वे घर से भाग जाते हैं। ऐसा ही एक मामला शहर के गांधीनगर थाना (Ambikapur crime news) क्षेत्र अंतर्गत मनेंद्रगढ़ रोड से सामने आया है। यहां का रहने वाला एक 6 वर्षीय बालक पढ़ाई करने से बचने के लिए पड़ोसी के घर में जाकर खाट के नीचे छिप गया। इधर परिजन उसे खोजते रहे, नहीं मिलने पर परेशान परिजन गांधीनगर थाना पहुंचे। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बालक की खोजबीन शुरु की गई। अंतत: देर रात बालक पड़ोसी के घर खाट के नीचे छिपा मिला। इसके बाद पुलिस ने उसे परिजन के सुपुर्द कर दिया।