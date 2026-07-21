Ambikapur-Delhi Train: अंबिकापुर-दिल्ली ट्रेन सप्ताह में चलनी है 2 दिन, लेकिन सेवा अब तक शुरु नहीं, रेलवे मंत्री को लिखा पत्र

अंबिकापुर। अंबिकापुर-दिल्ली ट्रेन का द्वि साप्ताहिक संचालन रेलवे बोर्ड की स्वीकृति अनुरूप गुरुवार के साथ प्रत्येक मंगलवार को भी शीघ्र शुरू करने की मांग रेल मंत्री (Railway Minister) से की गई है, ताकि रेल यात्रियों को इस सुविधा का लाभ मिलना जल्द प्रारम्भ हो सके। अंबिकापुर-दिल्ली साप्ताहिक ट्रेन का परिचालन सप्ताह में 2 दिन किए जाने की घोषणा के बाद इसकी बढ़ी हुई आवृत्ति के अनुरूप संचालन जल्द प्रारंभ किए जाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के सदस्य मुकेश तिवारी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार को पत्र प्रेषित किया है। उन्होंने रेल मंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर इस स्वीकृति का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है।