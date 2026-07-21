Ambikapur News: नेशनल हाइवे पर जा रहे रहे ट्रक पर अचानक आ गिरा विशाल पेड़, ड्राइवर की हालत गंभीर, किया गया रेफर

अंबिकापुर। कटनी-गुमला नेशनल हाइवे क्रमांक 43 पर सूरजपुर जिले के सिलफिली स्थित मुख्य मार्ग पर मंगलवार की सुबह चलते ट्रक पर एक विशाल पेड़ (Ambikapur accident news) आ गिरा। पेड़ ट्रक के आगे वाले हिस्से पर गिरा, जिससे सामने का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर को गंभीर चोटें आईं। वहां से गुजर रहे राहगीरों की सूचना पर जयनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल ड्राइवर को ट्रक से निकालकर स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। यहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल ड्राइवर के नाम व एड्रेस का पता नहीं चल सका है।