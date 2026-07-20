PCCF in Ambikapur: पीसीसीएफ बोले- हाथी-मानव संघर्ष को कम करने सबसे अच्छी तकनीक का छत्तीसगढ़ में होगा उपयोग

अंबिकापुर. छत्तीसगढ़ में बढ़ते हाथी-मानव संघर्ष को कम करने के लिए अब देशभर में अपनाई जा रही प्रभावी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) अरुण कुमार पांडेय (PCCF) ने सरगुजा प्रवास के दौरान अधिकारियों की बैठक लेने के बाद पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों से होने वाली जनहानि रोकना वन विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और प्रभावी प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा।