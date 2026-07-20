Good News: कोरिया कलेक्टर की नई पहल, अब तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों के बर्थडे पर होगा टॉपर तिथि भोज

बैकुंठपुर। कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने नई पहल करते हुए जिले के सभी स्कूलों में टॉपर तिथि भोज कराने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत हर तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा में टॉप (Exam topper) करने वाले बच्चों के जन्मदिन पर सामूहिक भोज कराया जाएगा। हालांकि यह स्कूल स्तर (Koria schools) पर निर्णय लिया जाएगा कि स्कूल टॉपर या क्लास टॉपर के जन्मदिन पर भोज कराएंगे। कलेक्टर ने प्राचार्यों, प्रधान पाठकों एवं शिक्षा अधिकारियों की बैठक लेकर शिक्षा व्यवस्था को संवेदनशील, जवाबदेह और परिणाममुखी बनाने का आह्वान किया।