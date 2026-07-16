Koria News: नौगई ट्रिपल मर्डर के बाद खनिज विभाग की टूटी नींद, चिरमी घाट से रेत परिवहन करते 5 वाहन जब्त

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के नौगई में रेत के अवैध खनन और परिवहन को लेकर भाजपा नेताओं के दो गुट के बीच खूनी खेल हुआ था। इसमें त्रिपाठी गुट के लोगों ने 16 जून की रात ग्राम नौगई में सिंह परिवार 3 लोगों की कार में जलाकर हत्या (Naugai triple murder) कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद से खनिज विभाग की राज्य उडऩदस्ता टीम द्वारा रेत घाटों पर छापामार कार्रवाई करते हुए ड्रोन से निगरानी शुरु की गई थी। इसी बीच खनिज विभाग ने चिरमी घाट पर रेत का अवैध खनन व परिवहन करते 5 वाहनों को पकड़ा है। इनमें 2 ट्रैक्टर व 3 टीपर वाहन शामिल हैं। हत्याकांड के बाद खनिज विभाग की सक्रियता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पूर्व में विभाग के अधिकारी कहां नदारद थे, जब लगातार रेत का अवैध खनन व परिवहन हो रहा था।