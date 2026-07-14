Koria News: हेडमास्टर बने हुए थे छात्रावास अधीक्षक, लगता था 2.47 करोड़ का फटका, 24 शिक्षकों को हटाकर भेजा स्कूल

बैकुंठपुर। अटैचमेंट में आदिवासी विकास विभाग के छात्रावास-आश्रम शालाओं में अधीक्षक बनने वाले 24 शिक्षकों को स्कूलों में भेजा गया है। कलेक्टर (आदिवासी विकास) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर ने स्कूलों (Koria schools) के समस्त कर्मियों की उपस्थिति विद्या समीक्षा केंद्र(वीएसके एप) में दर्ज कराने पत्र लिखा है। ऐप में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं होने से कर्मचारियों की उपस्थिति शून्य मानकर आगामी माह का वेतन आहरण नहीं करने का उल्लेख है। मामले में स्कूल शिक्षा विभाग से अटैचमेंट में कार्यरत प्रभारी आश्रमशाला, छात्रावास अधीक्षकों को उनके मूल पदस्थापना के लिए भारमुक्त कर किया गया है। जिसमें शिक्षक, प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक शामिल हैं। जिनको सात दिन के भीतर अपने मूल पदस्थापना स्थल स्कूलों में ज्वाइनिंग करनी होगी।