Shahdol-Nagpur Express: कोरबा सांसद ने रेल मंत्री को भेजा पत्र, लिखा- शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस का मनेन्द्रगढ़ तक करें विस्तार

मनेंद्रगढ़। कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister) को पत्र लिखकर शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस का विस्तार मनेन्द्रगढ़ तक करने मांग रखी है। सांसद ने कहा कि यह लंबे समय से क्षेत्र की जनता की प्रमुख मांग रही है और इसके पूरा होने से छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। वर्तमान में शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस (Shahdol-Nagpur Express extend to Manendragarh) शहडोल स्टेशन पर लगभग ७ घंटे तक खड़ी रहती है। यदि इस समय का उपयोग कर ट्रेन का संचालन मनेन्द्रगढ़ तक किया जाए तो रेलवे पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। जबकि यात्रियों को एक बड़ी सुविधा मिल जाएगी।