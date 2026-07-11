Koria: नाबालिग छात्रा की सुसाइड मामले में एक्शन, डीजीपी, प्रमुख सचिव ट्राइबल, कलेक्टर, एसपी को जारी हुआ नोटिस

Chhattisgarh News: कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में आईसी मार्ट (सुपर बाजार) के संचालकों की प्रताड़ता से तंग आकर 17 वर्षीय छात्रा पूजा पैंकरा ने 8 जुलाई को पुलिस क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या (Pooja Painkra Suicide in Koria) कर ली थी। इस मामले का अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने एक्शन लिया है। डीजीपी, प्रमुख सचिव ट्राइबल, कलेक्टर, एसपी को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है। इससे पहले राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया। आयोग की पदाधिकारी ने पीडि़त परिवार से बातचीत की और ढांढस बंधाया है। वहीं विस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय ने मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग रखी है। इधर मामले में फरार आईसी मार्ट के संचालक समेत 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने 5 हजार रुपए इनाम की घोषणा की है।