Chhattisgarh DGP: डीजीपी पहुंचे कोरिया, एसपी के रूप में यहां थी पहली पोस्टिंग, कहा- नौगई तिहरा हत्याकांड बेहद दुर्भाग्यपूर्ण

बैकुंठपुर। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अरुणदेव गौतम (DGP Arundev Gautam) डीजीपी बनने के बाद पहली बार रविवार को कोरिया दौरे पर पहुंचे। इससे पहले यहां पुलिस अधीक्षक रह चुके डीजीपी गौतम ने अपने पुराने कार्यक्षेत्र को याद करते हुए कहा कि कोरिया मेरा पहला जिला रहा है। लंबे समय बाद यहां आकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। जिले के सोनहत थाना क्षेत्र अंतर्गत नौगई ट्रिपल हत्याकांड (Naugai Triple murder case) पर उन्होंने कहा कि कोरिया जैसे शांत जिले में यह घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि 16 जून की रात नौगई में भाजपा नेता भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह समेत 3 लोगों की कार में जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी।