BJP Leader Murder Case: करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे कोरिया, कहा- हम क्षत्रिय हैं, किसी के बाप से नहीं डरते, हमें बदला लेना आता है

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के नौगई में रेत खनन और परिवहन को लेकर सिंह गुट और त्रिपाठी गुट के बीच 16 जून को ठन गई थी। इसमें त्रिपाठी गुट द्वारा भाजपा नेता भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह समेत 3 लोगों की जिंदा जलाकर हत्या (Triple murder) कर दी गई थी। इस मामले (BJP leader murder) में अब तक पुलिस मुख्य आरोपी मनोज त्रिपाठी समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामला अभी भी गर्म है। इसी बीच करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत 29 जून की शाम कोरिया जिला पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोरिया के सोनहत-ग्राम नौगई में कुछ दिन पहले दुखद घटना हुई है। आज तेरहवीं है, मैं गुजरात से आया हूं। हमारे साथ में करणी सेना की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता सिंह (दिल्ली), राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर सहित देशभर से पदाधिकारी पहुंचे हैं।