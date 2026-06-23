Forest Bungalow Scam: कोरिया वनमंडल में बड़ी धांधली: रेंजर का बंगला गायब, IFS ऑफिसर ने खड़ा किया अपना मकान

योगेश चंद्रा/बैकुंठपुर।कोरिया वनमंडल अंतर्गत लंबे समय से बड़ी धांधली चल रही है, लेकिन ऊपर बैठे अधिकारियों ने मौन सहमति दे रखी है। दरअसल राजस्व रेकॉर्ड में सफेदा लगाकर 5-6 दशक पुराने वन विभाग की बेशकीमती जमीन सहित 6 क्वार्टर थर्ड पार्टी ने हथियाकर अपने नाम (Koria forest bungalow scam) करवा लिया है। इससे पहले पुराने रेंजर बंगला को तोडक़र तत्कालीन एसडीओ (अब आईएफएस ऑफिसर) ने अपना मकान खड़ा कर लिया है, लेकिन विभाग के लोग कार्रवाई की जगह सिर्फ पत्र-पत्र खेल रहे हैं। विभाग उक्त अफसर से पैनल रेंट भी नहीं वसूल पा रहा है। मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है।