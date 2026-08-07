Natural Gas Supply: सिलेंडर युग को बाय-बाय! मनेंद्रगढ़ में पाइप लाइन से घर-घर पहुंच रही घरेलू नैचुरल गैस, पहला बिल देख उपभोक्ता टेंशन में

बैकुंठपुर। एमसीबी जिले में 1125 करोड़ की लागत से छत्तीसगढ़ का पहला नैचुरल घरेलू गैस प्लांट (Natural gas plant) स्थापित किया गया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने मनेंद्रगढ़ में डीसीयू (डी-कंप्रेशन यूनिट) गैस प्लांट का उद्घाटन कर पाइपलाइन से घर-घर पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की रिफिलिंग शुरु कर दी है। हालांकि कुछ चुनिंदा घर के लोगों ने ही अभी इसका कनेक्शन लिया है। कंपनी की ओर से जुलाई माह पहला बिल भेजा गया है। भारी-भरकम बिल देखकर उपभोक्ता टेंशन में आ गए हैं। उन्होंने गैस कंपनी से शिकायत दर्ज कराई है।