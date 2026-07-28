Koria: धान रोपाई के दौरान गिरी आकाशीय बिजली, 2 किसानों समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत

Koria: छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के खड़गवां ब्लॉक में आकाशीय बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य झुलस गए। शिवपुर में धान रोपाई के दौरान दो लोगों की जान चली गई, वहीं मंगोरा गांव में मवेशी चरा रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई शुरू कर दी है और प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है।