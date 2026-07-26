7 साल की बच्ची की मौत से गांव में शोक, सरगुजा में आकाशीय बिजली की चपेट में आया परिवार

Lightning Strike in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के बिनिया गांव में शनिवार शाम आकाशीय बिजली गिरने से एक दर्दनाक हादसा हो गया। लखनपुर थाना क्षेत्र में खेत में काम कर रही 7 वर्षीय प्रीति ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक समेत दो लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि शाम करीब 4:30 बजे मौसम अचानक खराब हो गया और तेज गर्जना के बीच बिजली गिर गई। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।