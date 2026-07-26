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7 साल की बच्ची की मौत से गांव में शोक, सरगुजा में आकाशीय बिजली की चपेट में आया परिवार

Chhattisgarh breaking news: सरगुजा के बिनिया गांव में शनिवार शाम आकाशीय बिजली गिरने से 7 वर्षीय प्रीति ठाकुर की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। हादसा खेत में धान रोपाई के दौरान हुआ।
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Shradha Jaiswal

Jul 26, 2026

Lightning Strike in Chhattisgarh: 7 साल की बच्ची की मौत से गांव में शो(photo-patrika)

Lightning Strike in Chhattisgarh: 7 साल की बच्ची की मौत से गांव में शो(photo-patrika)

Lightning Strike in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के बिनिया गांव में शनिवार शाम आकाशीय बिजली गिरने से एक दर्दनाक हादसा हो गया। लखनपुर थाना क्षेत्र में खेत में काम कर रही 7 वर्षीय प्रीति ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक समेत दो लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि शाम करीब 4:30 बजे मौसम अचानक खराब हो गया और तेज गर्जना के बीच बिजली गिर गई। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Lightning Strike: खेत में रोपा लगा रहा था परिवार

जानकारी के अनुसार, बिनिया गांव में शनिवार को दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली। उस समय कई ग्रामीण खेतों में धान की रोपाई का काम कर रहे थे। मृतक बच्ची प्रीति ठाकुर भी अपनी मां और अन्य परिजनों के साथ खेत में मौजूद थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शाम करीब 4:30 बजे तेज बादल छाने लगे और बारिश शुरू हो गई। इसी दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आकर तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए।

बिजली गिरते ही मची अफरा-तफरी

आकाशीय बिजली गिरने के बाद खेत में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत घायलों को संभाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। हादसे के समय बच्ची की मां भी घटनास्थल पर मौजूद थीं, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने यह दर्दनाक मंजर देखा। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में क्षेत्र में अक्सर आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इस हादसे ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है।

अस्पताल में बच्ची को किया गया मृत घोषित

घटना के तुरंत बाद तीनों घायलों को आरगोती स्थित संगवारी अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद 7 वर्षीय प्रीति ठाकुर को मृत घोषित कर दिया। वहीं, अन्य दो घायलों का उपचार जारी है और उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है।

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लखनपुर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही, प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। इस हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजन मासूम की असमय मौत से गहरे सदमे में हैं।

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Updated on:

26 Jul 2026 01:33 pm

Published on:

26 Jul 2026 01:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surguja / 7 साल की बच्ची की मौत से गांव में शोक, सरगुजा में आकाशीय बिजली की चपेट में आया परिवार

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